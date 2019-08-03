Три человека погибли при обрушении скалы в Калифорнии

Три человека погибли при обрушении скалы в Калифорнии

Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате обрушения скалы на пляже в Южной Калифорнии (США). Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, вблизи города Энсинитас в округе Сан-Диего около 15:00 (01:00 мск). Одна женщина скончалась на месте, еще двое погибли в больнице. По данным местных властей, третий пострадавший остался в больнице, а четвертый получил легкие травмы и не был госпитализирован.

Район пляжа, где произошло обрушение горной породы, в настоящее время закрыт для посетителей. По словам представителя экстренных служб, для очистки пляжа от обломков понадобится специальное оборудование.

Уточняется, что пляж в Энсинитасе пользуется популярностью у серферов и представляет собой узкую песчаную полосу между океаном и высокими каменными стенами скалы.