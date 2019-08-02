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В Турции пять человек погибли при возгорании автобуса

В турецкой провинции Балыкесир в результате возгорания пассажирского автобуса погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на губернатора Эрсина Язычи.

По данным газеты, автобус, двигавшийся по шоссе Балыкесир — Эдремит в сторону Анкары, загорелся около 14:00 по местному времени (совпадает с московским). В салоне автобуса находились 37 человек.

Согласно последним данным, среди погибших — один ребенок и четверо взрослых. Как отметил Язычи, в настоящее время 11 пострадавших находятся в больницах, один из них — в тяжелом состоянии. Еще четыре человека были выписаны из медучреждения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что водитель автобуса задержан. По словам водителя, как только он обнаружил возгорание, он остановил транспортное средство и велел пассажирам покинуть салон. Однако, когда двери автобуса открылись, пламя охватило его очень быстро. Среди пассажиров началась паника.

Теги: Турция, ДТП, пожар, автобус, погибшие
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