Вокзал во Франкфурте перекрыли из-за беглых преступников

Главный железнодорожный вокзал Франкфурта на время закрыли из-за проведения полицейской операции, говорится в сообщении железнодорожного оператора Deutsche Bahn в Twitter.

Как уточнила местная полиция, несколько человек получили незаконный доступ к банковским ячейкам на вокзале, после чего сработала сигнализация. Прибывшие на место полицейские открыли стрельбу. Ведомство заявило, что задержаны три человека.

Как пишет Tagesspiegel со ссылкой на полицию, всего речь может идти о четырех или пяти подозреваемых. У вокзала во время проведения операции дежурили около десяти полицейских автомобилей.

Примерно через час оцепление сняли, движение поездов возобновилось, сообщает Deutsche Bahn. Оператор предупредил о возможных задержках.