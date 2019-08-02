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Технологии и медиа ,  
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Чистая прибыль Microsoft в России упала в два раза

Чистая прибыль российского юрлица компании Microsoft — ООО «Майкрософт Рус» — по итогам 2018 года составила 567 млн руб., что на 51,29% меньше, чем в 2017 году, следует из данных СПАРК.

Выручка компании составила 7,97 млрд руб. — на 14% меньше, чем годом ранее.

Сравнить эти цифры с общими финансовыми показателями Microsoft невозможно, так как 2018 финансовый год Microsoft закончился 30 июня 2018 года. Выручка компании за 2019 финансовый год составила $125,843 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль составила $39,24 млрд — на 136% больше, чем по итогам 2018 финансового года.

Как пояснил представитель Microsoft, бизнес компании в России осуществляется через партнерский канал. «Партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы компании, заключают договор напрямую с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). Мы не можем раскрывать цифры по отдельным странам, однако можем сказать, что логика развития бизнеса в России в целом совпадает с общемировой», — пояснил он.

По мнению управляющего партнера LETA Capital Александра Чачавы, плохие результаты Microsoft в России обусловлены реализацией политики импортозамещения. «Госучреждения и госкомпании сейчас не могут закупать зарубежное программное обеспечение при условии, что существуют российские аналоги с таким же функционалом. При этом для Microsoft госучреждения составляют 30% российского рынка, а госкомпании — еще 40%», — отметил он. По словам Чачавы, Microsoft пытается скорректировать свои финансовое положение с помощью продажи подписок на свои сервисы и обслуживание, но уже со следующего года покупка зарубежных программных продуктов станет для госучреждений и госкомпаний более сложной, поскольку все они должны постепенно сводить на нет закупку зарубежного софта.

Теги: Microsoft, программное обеспечение, иностранный софт, финансовая отчетность
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