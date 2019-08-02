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Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии. Во время своей речи американский лидер говорил о первенстве США в производстве энергоресурсов. Видео выступления опубликовано на канале RT в YouTube.

«Мы теперь более крупный производитель энергоресурсов в мире, больше чем Советский Союз. Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией», — сказал Трамп. По его словам, мечтой СССР было стать «самыми большими» производителями энергоресурсов в мире.

«И вы знаете, они проделали серьезную работу по производству энергоресурсов, так же как и Саудовская Аравия», — сказал президент США. Но «потом они стали Россией», подытожил Трамп.

СССР как государство прекратил свое существование 26 декабря 1991 года в связи с созданием Содружества Независимых Государств.

Теги: Дональд Трамп, СССР, переименование
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