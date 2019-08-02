Певица Стрельченко умерла на 82-м году жизни

Певица Стрельченко умерла на 82-м году жизни

Народная артистка России Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра «Русская песня».

«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Александра Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Известность пришла к ней после исполнения песен в фильмах «Война и мир» и «Калина красная». В 1984 году она получила звание «Народная артистка РСФСР».