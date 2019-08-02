В Петербурге суд вынес приговор купившим военную службу сыну родителям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,15 +0,80 EUR Бирж. 72,23 +0,90 Brent 62,71 -3,82% USD Нал. 65,55 64,59 EUR Нал. 72,74 71,72 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1088 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 520,00 +120,00 IMOEX 2 697,42 -1,17% RTSI 1 304,21 -3,13% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽82 (-0,43%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-12,42%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,2%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Ростелеком ₽82 (-0,43%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-12,42%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,2%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД Политика, 16:21 Страховщики назвали пилотные регионы с новым порядком страхования жилья Финансы, 16:21 В Минкомсвязи заявили о необходимости соблюдения кибергигиены Общество, 16:20 Певица Стрельченко умерла на 82-м году жизни Общество, 16:17 Reuters узнал о проверке Генпрокуратурой НПФ «Будущее» Финансы, 16:13 Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях Финансы, 16:11 В Петербурге суд вынес приговор купившим военную службу сыну родителям Общество, 16:09 Авторынку нужен мощный антидепрессант: каковы сценарии спасения отрасли Pro, 16:07 Федун против «Динамо», Миллер против Галицкого. Главное о 4-м туре РПЛ Спорт, 15:59 CNN узнал детали о подготовке США к испытанию нарушающей ДРСМД ракеты Политика, 15:56 Солист группы OQJAV — о том, как справиться с переизбытком событий Стиль, 15:55 Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб. Технологии и медиа, 15:39 Когда покупать Bitcoin Крипто, 15:38 VR в медицине, культуре и бизнесе. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:37
Общество ,  
0 
В Петербурге суд вынес приговор купившим военную службу сыну родителям

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор родителям, которые хотели купить военную службу для сына, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере).

Валерий Соколов и Наталья Коцага признали вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил родителям условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.

Как сообщает суд, Соколов и Коцага хотели устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы. Родители обратились к Жихареву, который временно исполнял обязанности офицера отдела кадров. В конце августа 2015 года кадровик направил Соколову СМС, в котором предложил перечислить ему в качестве вознаграждения 150 тыс. руб. Мать и ее сожитель отправили указанную сумму на банковскую карту. Сыну о происходящем родители не сообщили.

18 сентября 2015 года Жихарев написал СМС-сообщение, в котором сообщил о якобы возникших трудностях в устройстве молодого человека на службу. Он предложил перевести ему дополнительно еще 100 тыс. руб. Родители согласились и попросили сына, не осведомленного о взяточничестве, перечислить деньги.

Получив взятку, Жихарев подготовил необходимые документы и согласовал вопрос назначения сына на должность с командованием воинской части.

Жихарева, который служил сначала в Воронеже, потом в Петербурге, в сентябре 2018 года приговорили к пяти годам лишения свободы. Кадровик неоднократно торговал должностями. В ноябре суд продлил его пребывание в колонии на три месяца. Жихарева лишили звания майора.

Теги: Санкт-Петербург, приговор, взятка, военная служба, новости РБК
Материалы по теме
На каждый миллион россиян в 2018 году пришлось 24 выявленных взяточника
Общество
Бывшего начальника Томской полиции обвинили во взяточничестве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter