В Петербурге суд вынес приговор купившим военную службу сыну родителям

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор родителям, которые хотели купить военную службу для сына, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере).

Валерий Соколов и Наталья Коцага признали вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил родителям условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.

Как сообщает суд, Соколов и Коцага хотели устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы. Родители обратились к Жихареву, который временно исполнял обязанности офицера отдела кадров. В конце августа 2015 года кадровик направил Соколову СМС, в котором предложил перечислить ему в качестве вознаграждения 150 тыс. руб. Мать и ее сожитель отправили указанную сумму на банковскую карту. Сыну о происходящем родители не сообщили.

18 сентября 2015 года Жихарев написал СМС-сообщение, в котором сообщил о якобы возникших трудностях в устройстве молодого человека на службу. Он предложил перевести ему дополнительно еще 100 тыс. руб. Родители согласились и попросили сына, не осведомленного о взяточничестве, перечислить деньги.