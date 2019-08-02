Доллар и евро за день укрепились к рублю на 70 коп.

Доллар и евро за день укрепились к рублю на 70 коп.

Курсы доллара и евро по итогам торгов на Московской биржи 1 августа укрепились к рублю. На максимум американская валюта росла на 77 коп., до 64,39 руб. евро — на 90 коп., до 71,4 руб. следует из данных площадки.

Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне падения цен на нефть марки Brent На 23.50 мск цена на североморскую смесь на Лондонской бирже падала на 4%, до $61,09 за баррель.

Колебания на рынках вызваны заявлениями президента США Дональда Трампа о новых пошлинах для Китая, указывают аналитики. Американский лидер объявил, что с 1 сентября Вашингтон начнет облагать 10-процентными пошлинами китайские товары на общую сумму $300 млрд, объяснив это несоблюдением Пекином взятых на себя обязательств. На фоне этих заявлений также снижаются американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ. Однако Трамп заявил, что его это не беспокоит.