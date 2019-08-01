Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее к председателю СК Александру Бастрыкину обратились родители, которые купили поддельные путевки в лагерь. Продавец, по их словам, сказала, что является сотрудницей ведомства, а льготные путевки выделены в рамках сотрудничества СК с детским лагерем. Путевка на смену с 13 июля по 4 августа стоила 30 тыс. руб. Позднее родителям пришли письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках.

В результате следственных действий была задержана женщина 1983 года рождения. Ранее она была неоднократно судима за аналогичные преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Артек» — международный детский лагерь, основан в 1925 году. В марте 2015 года правительство утвердило программу развития «Артека» до 2020 года.