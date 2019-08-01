Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,23 +0,61 EUR Бирж. 71,14 +0,64 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,71 62,81 EUR Нал. 71,58 69,71 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1078 0,0000 BTC/USD Бирж. 10 114,00 +26,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 688,74 -0,65% Nasdaq 8 143,90 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+39,72%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+39,72%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования Общество, 21:04 В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД Общество, 21:00 Нефть марки Brent подешевела на 6% Экономика, 20:48 Тело боксера Дадашева доставили из США в Россию Спорт, 20:46 Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак Политика, 20:44 Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции Политика, 20:37 Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали Общество, 20:33 Спасатели нашли пропавших в Белом море туристов Общество, 20:19 Глава офиса Зеленского ушел в отставку спустя 73 дня после назначения Политика, 20:12 В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на брокеров с топором Общество, 20:10 ЦБ резко увеличил «короткие» займы в валюте Экономика, 20:02 СМИ узнали о переходе футболиста «Манчестер Сити» в «Баварию» за €100 млн Спорт, 20:01 Bloomberg узнал о помощи России в решении бензинового кризиса в Венесуэле Экономика, 19:55 ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит Экономика, 19:51
Общество ,  
0 
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее к председателю СК Александру Бастрыкину обратились родители, которые купили поддельные путевки в лагерь. Продавец, по их словам, сказала, что является сотрудницей ведомства, а льготные путевки выделены в рамках сотрудничества СК с детским лагерем. Путевка на смену с 13 июля по 4 августа стоила 30 тыс. руб. Позднее родителям пришли письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках.

В результате следственных действий была задержана женщина 1983 года рождения. Ранее она была неоднократно судима за аналогичные преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Артек» — международный детский лагерь, основан в 1925 году. В марте 2015 года правительство утвердило программу развития «Артека» до 2020 года.

Теги: мошенничество, «Артек», Следственный комитет России, Санкт-Петербург
Материалы по теме
Медведев освободил от должности директора детского лагеря «Артек»
Общество
Полиция задержала укравших у пенсионеров 12 млн руб. мошенников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter