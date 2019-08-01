Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом

Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом

Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения». Об этом сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что предметы были найдены во время ежедневного обхода в здании по адресу: Петергоф, Университетский проспект, 26. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, обнаружены два баллона с ядовитым газом фосгеном.

Издание «Невские новости» со ссылкой на собеседника в экстренных службах сообщает, что баллоны с фосгеном нашли на четвертом этаже здания в технической нише вентиляционной камеры. Один из баллонов весит 5–7 кг, второй — 12 кг. Отмечается, что проверяются остальные помещения. Эвакуированы 150 человек.

Фосген — бесцветный удушливый газ с запахом прелого сена. Использовался в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество.