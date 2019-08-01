Более 30 человек погибли из-за атаки хуситов на военный парад в Йемене

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,78 +0,16 EUR Бирж. 70,43 -0,07 Brent 65,17 +0,02% USD Нал. 64,21 63,44 EUR Нал. 71,05 70,14 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1044 -0,0034 BTC/USD Бирж. 9 955,20 -132,80 IMOEX 2 725,85 -0,50% RTSI 1 346,63 -0,99% DJIA 26 864,27 -1,23% Nasdaq 8 175,42 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+33,97%) прогноз Citigroup к 11.03.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
General Electric $14 (+33,97%) прогноз Citigroup к 11.03.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 31 июл, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 31 июл, 13:10
Против Порошенко завели дело о хищениях в армии Политика, 12:08 Цифровизация — это не только ИТ Pro, 12:07 Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске Общество, 12:00 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 11:58 Более 30 человек погибли из-за атаки хуситов на военный парад в Йемене Общество, 11:53 Бывший представитель «ВымпелКома» возглавила пресс-службу правительства Политика, 11:52 Стали известны самые убыточные футбольные клубы России Спорт, 11:49 Mitsubishi отказалась инвестировать в строительство завода СПГ НОВАТЭКа Бизнес, 11:35 Неудачи Bitcoin и потеря $9 млрд. Обзор рынка криптовалют за неделю Крипто, 11:34 Налоговая против цифровизации: чего опасаться компаниям Экономика инноваций, 11:29  «Зеленые» финансы для черной металлургии Партнерский материал, 11:27 Чем удивит кредитная карта Apple Card Стиль, 11:15 Визы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными на полгода Общество, 11:10 Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике Политика, 11:08
Общество ,  
0 
Более 30 человек погибли из-за атаки хуситов на военный парад в Йемене

Не менее 32 человек погибли во время обстрела повстанцами-хуситами военного парада в йеменском городе Аден, где находится правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, передает Reuters со ссылкой на данные медиков и властей. Как сообщил агентству правительственный источник, погиб один из саудовских командиров.

Как отмечает корреспондент AFP, взрыв на военном параде стал второй атакой хуситов. До этого террорист-смертник подорвал машину у отделения полиции, погибли 20 полицейских.

По данным оппозиционного телеканала Almasirah, хуситы выпустили баллистическую ракету средней дальности наназванного типа. Как цитирует представителя хуситских военных телеканал, парад организовывался для того, чтобы «подготовиться к наступлению на Таиз и Далею».

Политика
Al Arabiya сообщила о гибели почти 100 хуситов в ходе боев в Йемене

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддержала правительственные войска. В ответ Иран начал оказывать поддержку повстанцам. Коалиция неоднократно наносила авиаудары по населенным пунктам в Йемене, в свою очередь хуситы не раз запускали ракеты в сторону Абу-Даби и Эр-Рияда.

Теги: Йемен, ракетный обстрел, хуситы
Материалы по теме
В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок
Общество
Сенат США проголосовал за прекращение помощи Саудовской Аравии в Йемене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter