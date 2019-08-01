Более 30 человек погибли из-за атаки хуситов на военный парад в Йемене

Более 30 человек погибли из-за атаки хуситов на военный парад в Йемене

Не менее 32 человек погибли во время обстрела повстанцами-хуситами военного парада в йеменском городе Аден, где находится правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, передает Reuters со ссылкой на данные медиков и властей. Как сообщил агентству правительственный источник, погиб один из саудовских командиров.

Как отмечает корреспондент AFP, взрыв на военном параде стал второй атакой хуситов. До этого террорист-смертник подорвал машину у отделения полиции, погибли 20 полицейских.

По данным оппозиционного телеканала Almasirah, хуситы выпустили баллистическую ракету средней дальности наназванного типа. Как цитирует представителя хуситских военных телеканал, парад организовывался для того, чтобы «подготовиться к наступлению на Таиз и Далею».

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддержала правительственные войска. В ответ Иран начал оказывать поддержку повстанцам. Коалиция неоднократно наносила авиаудары по населенным пунктам в Йемене, в свою очередь хуситы не раз запускали ракеты в сторону Абу-Даби и Эр-Рияда.