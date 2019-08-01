Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла в 8:30 по местному времени на плотине ГЭС. Предварительно, автобус Zhong Tong, двигавшийся из Октябрьского в сторону Свердловского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой Kia Soul.

В результате ДТП погибла девушка-водитель легкового автомобиля и пассажирка автобуса, уточнили в ведомстве. По данным местного портала «Ирк.ру», погибла девушка 1998 года, у которой остался четырехлетний сын. Личность другой погибшей уточняется.

Ранее, 29 июля, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибли два человека, еще восемь человек пострадали. Всего в момент столкновения в микроавтобусе находилось 13 человек.