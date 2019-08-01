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В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль «Вудсток-50»

Музыкальный фестиваль «Вудсток-50», который должен был пройти с 16 по 18 августа, официально отменен. Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия. 

По данным издания, ранее об отказе от выступления на «Вудстоке» сообщили певица Майли Сайрус, The Raconteurs, а также Santana, Кантри Джо МакДональд и Джон Себастьян. Фестиваль должен был проходить недалеко от Балтимора.

Причиной отмены мероприятия могло стать несогласование между организаторами и властями места проведения фестиваля. «Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля, каким мы себе его представляли», — сказал один из продюсеров «Вудстока» Майкл Лэнг. 

Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен вблизи Нью-Йорка, после его перенесли в Мэриленд в концертный павильон Merriweather Post.  

Первый фестиваль «Вудсток» состоялся в августе 1969 года, в мероприятии приняли участие около 500 тыс. человек. Тогда на «Вудстоке» выступили такие музыканты как Джими Хендрикс, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин и другие. 

Теги: Вудсток
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