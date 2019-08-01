Ручей в районе Санкт-Петербурга окрасился в фиолетовый цвет

Ручей в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга окрасился в фиолетовый цвет, подтвердили РБК в пресс-службе городского комитета по природопользованию. На место была направлена аварийная бригада ГУП «Пиларн», которая занимается ликвидацией загрязнений в месте разливов.

«Когда специалисты прибыли на место, наблюдался запах и цвет, но, когда они уже обошли ручей, интенсивность цвета начала уменьшаться», — рассказала собеседница РБК. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной загрязнения ручья. Источник сброса вредных веществ не уточняется.

Ранее о загрязнении ручья в Металлострое сообщил местный портал Piter.tv. По данным издания, водоем находится по адресу улица Богайчука, дом 21. Вода в ручье окрасилась красно-фиолетовой и от нее исходит сильный неприятный химический запах.