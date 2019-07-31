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ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Общество ,  
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На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в техасском городе Бейтаун (США) произошел пожар. Об этом сообщает ABC News. Пожар в заводском блоке с полипропиленом начался около 11:00 (19:00 мск) примерно в 40 км к востоку от Хьюстона.

Как пишет CNN со ссылкой на пресс-службу Exxon Mobil, в результате инцидента пострадали шесть человек, они госпитализированы с легкими травмами.

Администрация Бейтауна предупредила население о необходимости найти укрытия из-за чрезвычайной ситуации в районе предприятия Exxon Mobil. «Населению следует спрятаться в укрытии», — говорится в сообщении мэрии в Twitter. К посту также прикреплена карта с обозначением зоны, потенциально опасной для жизни. 

В заявлении филиала Exxon Mobil говорится, что пожар вспыхнул на заводе Olefins, который производит этилен (химическое вещество, используемое для производства пластмассовых и промышленных изделий). На заводе также хранится большое количество других потенциально опасных химических веществ, включая аммиак, бензол и пропилен.   

В настоящее время Exxon Mobil начала мониторинг степени загрязнения воздуха в районе чрезвычайной ситуации. «Нашим главным приоритетом остается безопасность людей, в том числе наших сотрудников», — сказал ABC представитель компании.    

Завод Olefins является частью комплекса нефтеперерабатывающих заводов площадью 3400 кв. м. в Бейтауне. Это одно из восьми предприятий, которые компания Exxon переоборудовала ранее с помощью технологии защиты от загрязнения.

Теги: Техас, Exxon Mobil, пожар
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