На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в техасском городе Бейтаун (США) произошел пожар. Об этом сообщает ABC News. Пожар в заводском блоке с полипропиленом начался около 11:00 (19:00 мск) примерно в 40 км к востоку от Хьюстона.

Как пишет CNN со ссылкой на пресс-службу Exxon Mobil, в результате инцидента пострадали шесть человек, они госпитализированы с легкими травмами.

Администрация Бейтауна предупредила население о необходимости найти укрытия из-за чрезвычайной ситуации в районе предприятия Exxon Mobil. «Населению следует спрятаться в укрытии», — говорится в сообщении мэрии в Twitter. К посту также прикреплена карта с обозначением зоны, потенциально опасной для жизни.

В заявлении филиала Exxon Mobil говорится, что пожар вспыхнул на заводе Olefins, который производит этилен (химическое вещество, используемое для производства пластмассовых и промышленных изделий). На заводе также хранится большое количество других потенциально опасных химических веществ, включая аммиак, бензол и пропилен.

В настоящее время Exxon Mobil начала мониторинг степени загрязнения воздуха в районе чрезвычайной ситуации. «Нашим главным приоритетом остается безопасность людей, в том числе наших сотрудников», — сказал ABC представитель компании.