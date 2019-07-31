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ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Умер режиссер мюзиклов «Призрак оперы» и «Кабаре» Харольд Принс
Харольд Принс (Фото: Seth Wenig / Reuters)

Бродвейский режиссер и продюсер Харольд Принс умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.

Перед смертью он болел. Он умер в столице Исландии Рейкьявике.

Хароль Принс считается одним из крупнейших режиссеров и продюсеров на Бродвее во второй половине XX века. Он известен сотрудничеством с такими композиторами, как Эндрю Ллойд Уэббер и Стивен Сондхайм.

Принс родился в 1928 году в Нью-Йорке. После окончания университета он два года служил в оккупационных силах США в германии. В 1950 году он начал работу в театре. В 1955 году он уже получил первую премию «Тони» за мюзикл «Пижамная игра». Всего за свою карьеру он получит 21 статуэтку этой премии, две из них — за мюзикл «Кабаре» (всего мюзикл собрал восемь статуэток). В сотрудничестве с Сондхаймом он поставил мюзикл «Вестсайдская история». Также к числу его работ относятся мюзикл «Эвита» (позднее экранизирован с Мадонной в главной роли). В 1988 году он поставил «Призрак оперы» на музыку Эндрю Ллойда Уэббера.

Мюзикл «Призрак оперы» (Фото: Seth Wenig / Reuters)

В 2000 году он был удостоен Национальной медали США в области искусств.

Теги: режиссер, продюсер, Бродвей
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