Производитель Ray-Ban купит долю в голландской сети оптики за €5,5 млрд

Французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, который является крупнейшим международным производителем очков, приобретет 76,72% акций голландской сети магазинов оптики GrandVision. Сообщение опубликовано на сайте холдинга.

EssilorLuxottica планирует приобрести акции голландской компании примерно за €5,5 млрд, и завершить сделку в течение 12–24 месяцев. При этом EssilorLuxottica отмечает, что приобретает долю по стоимости €28 за акцию, но если сделка не будет завершена за 12 месяца со дня ее объявления, то стоимость одной акции увеличится на 1,5% и составит €28,42.

Благодаря такой покупке EssilorLuxottica сможет расширить свою торговую платформу за счет привлечения более 7200 магазинов и более 37 тыс. работников по всему миру. К тому же EssilorLuxottica сможет увеличить годовой доход на 3,7 млрд евро, говорится в сообщении компании.

EssilorLuxottica — французско-итальянская корпорация, которая занимается производством очков и другого оптического оборудования и владеет более чем 20 премиальными брендами, такими как Ray-Ban, Oakley, Michael Kors, LensCrafters, Miu-Miu, Prada, Versace и другие.

Она образовалась в 2018 году после слияния двух компаний: французской Essilor International, занимающейся производством линз и офтальмологического оборудования и крупнейшей в мире компании по производству очков Luxottica Group.