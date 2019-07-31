Контактная группа достигла первого решения после выборов на Украине

31 июля в Минске состоялось первое после парламентских выборов на Украине заседание Трехсторонней контактной группы, в состав которой входят представители Киева, Москвы, ОБСЕ, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Контактная группа на заседании зафиксировала существенное снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, в частности это было подтверждено группой представителей ОБСЕ. Об этом журналистам сообщил представитель России на переговорах Борис Грызлов (его слова приводит ТАСС). Режим тишины в основном соблюдается с 21 июля, сказал он. В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы. Однако, обратила она внимание, не выполняются договоренности о допуске на неподконтрольные Киеву территории представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На заседании в среду Контактная группа согласовала «дорожную карту» ремонта моста в станице Луганской, также сообщил Грызлов. Станица Луганская — одна из немногих точек, где можно пересечь линию разграничения.

«Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка», — сказал Грызлов. По его словам, в процессе подготовки «на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент». С 1 августа начнется разминирование прилегающих к мосту территорий, до начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы вооруженных формирований ЛНР, сообщила Олифер.

Дальнейшие детали будут обсуждаться на следующей встрече Контактной группы 21 августа.