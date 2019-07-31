«Фонтанка» сообщила об обысках в книжной сети «Буквоед»

Силовики пришли в центральный офис специализирующейся на торговле книгами петербургской сети «Буквоед», сообщает издание «Фонтанка». По его данным, после появления оперативников полиции при поддержке СОБРа сотрудники «Буквоеда» покинули здание по адресу Минеральная, 13, и около двух часов ждали на улице, однако затем разошлись.

По данным «Форпоста», правоохранители изымают компьютеры, ноутбуки, а также другую оргтехнику и документы. Телеграм-канал «Mash на Мойке» подтвердил изъятие техники и обыски, сообщив со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, что это ведомство оказывает силовую поддержку акции.

«Мы сейчас разбираемся в ситуации. Как только появится достоверная информация, мы обязательно прокомментируем», — сказали РБК в пресс-службе сети магазинов «Читай-город», которой принадлежит сеть магазинов «Буквоед».

«Пока нет, выясняем информацию», — сказал РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко на вопрос РБК о предполагаемом обыске в одном из магазинов сети «Буквоед».

«Буквоед» — одна из старейших в России книжных сетей, основанная в Петербурге Денисом Котовым в 2000 году. В 2018 году стало известно, что крупнейший в Петербурге книготорговый оператор переходит в подчинение московской сети «Читай-город».