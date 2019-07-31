«Фонтанка» сообщила об обысках в книжной сети «Буквоед»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,42 -0,09 EUR Бирж. 70,62 -0,21 Brent 65,10 +1,47% USD Нал. 63,99 63,04 EUR Нал. 71,30 70,31 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1133 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 980,62 +391,64 IMOEX 2 745,56 +0,40% RTSI 1 363,79 +0,81% DJIA 27 180,09 -0,07% Nasdaq 8 278,85 +0,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе Общество, 17:58 Основатель Anex Tourism стал совладельцем головной компании «Интуриста» Бизнес, 17:55 Ди Каприо, Собчак, Слепаков и другие высказались о пожарах в Сибири Стиль, 17:52 Актера Смолева арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД Общество, 17:50 В Дагестане провели обыски в управлении Роспотребнадзора Общество, 17:50 Видны все внутренности: строительное 3D-моделирование поможет даже ЖКХ Pro, 17:48 «Новый поток» опроверг обвинения Сбербанка в выводе средств за рубеж Бизнес, 17:45 Вице-премьер Максим Акимов представил первые суперсервисы Технологии и медиа, 17:33 Чемпион мира по футболу перешел в «Спартак» Спорт, 17:32 СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ Общество, 17:32 Трамп назвал великой победой прекращение дела по иску демократов к России Политика, 17:32 Правовед Виктор Наумов — о законодательном регулировании робототехники Экономика инноваций, 17:31  В мэрию подали еще две заявки на митинг 10–11 августа Политика, 17:30 Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым Общество, 17:28
Общество ,  
0 
«Фонтанка» сообщила об обысках в книжной сети «Буквоед»

Силовики пришли в центральный офис специализирующейся на торговле книгами петербургской сети «Буквоед», сообщает издание «Фонтанка». По его данным, после появления оперативников полиции при поддержке СОБРа сотрудники «Буквоеда» покинули здание по адресу  Минеральная, 13, и около двух часов ждали на улице, однако затем разошлись.

По данным «Форпоста», правоохранители изымают компьютеры, ноутбуки, а также другую оргтехнику и документы. Телеграм-канал «Mash на Мойке» подтвердил изъятие техники и обыски, сообщив со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, что это ведомство оказывает силовую поддержку акции.

«Мы сейчас разбираемся в ситуации. Как только появится достоверная информация, мы обязательно прокомментируем», — сказали РБК в пресс-службе сети магазинов «Читай-город», которой принадлежит сеть магазинов «Буквоед».

«Пока нет, выясняем информацию», — сказал РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко на вопрос РБК о предполагаемом обыске в одном из магазинов сети «Буквоед».

«Буквоед» — одна из старейших в России книжных сетей, основанная в Петербурге Денисом Котовым в 2000 году. В 2018 году стало известно, что крупнейший в Петербурге книготорговый оператор переходит в подчинение московской сети «Читай-город».

Теги: Санкт-Петербург, обыски, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter