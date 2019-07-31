В Уфе угрожавший взорвать гранату школьник потребовал 5 млн руб.

Полиция установила личность позвонившего в экстренные службы Уфы с требованием выплатить ему 5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

«Сотрудники полиции установили личность звонившего на телефон 112. Им оказался 12-летний школьник», — отметили в пресс-службе.

В региональном МВД уточнили, что в отношении родителей подростка составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Школьник будет поставлен на профилактический учет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии сообщило, что мальчик позвонил в экстренные службы и потребовал деньги, в противном случае он угрожал взорвать гранату.