Аналитики назвали города России с наибольшей долей летних веранд в кафе

Ростов-на-Дону и Волгоград стали лидерами среди российских городов по доле кафе и ресторанов с летними верандами. Об этом свидетельствуют данные исследования 2ГИС, поступившие в РБК.

Так, Ростов-на-Дону занял первое место в рейтинге (312 заведений с верандами), за ним следует Волгоград (196). При этом веранды работают в 27% всех ресторанов и кафе этих городов.

Тройку лидеров замыкает Калининград (198 заведений с верандами) — 25% всех кафе. На четвертом месте — Ульяновск (112 заведений, 25%), на пятом — Тольятти (125 точек, 24% от всех заведений).

Москва лидирует по общему количеству заведений — их около 12 тыс., и по количеству веранд — 2,1 тыс. Однако по доле ресторанов и кафе с летними террасами столица располагается в середине рейтинга, так как только 18% заведений предоставляют посетителям возможность поесть на свежем воздухе.

В рейтинг вошли российские города с населением от 500 тыс. человек и выше.