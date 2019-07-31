В Индии нашли тело основателя сети-конкурента Stаrbuсks

Тело индийского бизнесмена Ви Джи Сиддхатрхи нашли в реке около города Мангалуру, сообщил журналистам представитель местных властей Ю Ти Хадер. Погибший был основателем популярной сети кофеен Café Coffee Day.

«Друзья и родственники подтвердили, что это тело Ви Джи Сиддхатрхи», — приводит его слова телеканал NDTV.

Бизнесмен пропал в понедельник, 29 июля. Как сообщает NDTV, водитель Сиддхатрхи рассказал, что начальник попросил высадить его около реки Нетравати и ждать на другом берегу. Но Сиддхатрхи не вернулся.

Полиция вела поиски предпринимателя более 30 часов, к ним привлекли водолазов. Утром тело бизнесмена у берега нашли рыбаки.

Как сообщает телеканал, незадолго до смерти Сиддхатрхи обратился с письмом к совету директоров и персоналу. Бизнесмен сожалел в нем, что не создал правильную бизнес-модель. Бизнесмен уточнил, что испытывал давление со стороны одного из своих партнеров. Тот заставлял основателя кофеен делать невыгодные покупки акций, указано в письме. Полиция проверяет подлинность письма.