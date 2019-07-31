Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна по состоянию на утро среды, 31 июля, укрепилась по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, курс доллара установлен на уровне 25,08 гривны. При этом курс евро составил 27,98 гривны. Накануне, 30 июля, доллар стоил 25,25 гривны, а евро — 28,07 гривны.

По данным украинского агентства УНИАН, последний раз гривна достигала такого значения в августе 2016 года.

Эксперты анонсировали рост курса доллара относительно гривны, однако они усомнились, что он достигнет заложенного в госбюджете показателя 29,3 гривны за 1 доллар.



