Рядом с островом Крит произошло землетрясение

Рядом с островом Крит произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около греческого острова Крит, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр располагался в 16 км западнее от города Ираклион на глубине 80 км.

«Посольство и [почетное] консульство [России на острове Крите] в курсе ситуации. Обращений граждан России не поступало. По информации греческих властей, жертв и разрушений нет», — сообщили РБК в посольстве России в Греции.

В почетном консульстве России на острове Крит отказались от комментариев.