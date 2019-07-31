Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн

Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Sony Хироки Тотоки.

«Мы считаем, и поэтому сказали об этом правительству США, что более высокие тарифы [на китайские товары] в конечном итоге нанесут ущерб экономике США», — заявил Тотоки.

В настоящее время китайские производители, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для PlayStation, подчеркнуло издание.

На этой неделе Пекин и Вашингтон возобновили обсуждение торговых отношений. Так, 30 июля в Шанхай прибыла делегация из Вашингтона на встречу с китайской стороной. Эти встречи стали первыми с мая, когда переговоры сорвались. США и КНР находятся в состоянии торговой войны с 2018 года.