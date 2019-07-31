В китайском аквапарке пострадали более 40 человек

В китайском аквапарке пострадали более 40 человек

Не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин китайской провинции Цзилинь. Об этом сообщает The Beijing News со ссылкой на заявление властей.

По данным властей, инцидент произошел 29 июля в аквапарке Yujing Shuiyun. В одном из бассейнов аквапарка прошла слишком высокая искусственная волна, что привело к многочисленным травмам посетителей.

Так, в больницы были доставлены пострадавшие с переломами ребер, переломами конечностей и травмами головы. В настоящий момент в медучреждениях находятся пять человек, остальных 39 — выписали.

Погибших в результате происшествия нет.