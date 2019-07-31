Общество , 31 июл, 08:11
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В китайском аквапарке пострадали более 40 человек
Не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин китайской провинции Цзилинь. Об этом сообщает The Beijing News со ссылкой на заявление властей.
По данным властей, инцидент произошел 29 июля в аквапарке Yujing Shuiyun. В одном из бассейнов аквапарка прошла слишком высокая искусственная волна, что привело к многочисленным травмам посетителей.
Так, в больницы были доставлены пострадавшие с переломами ребер, переломами конечностей и травмами головы. В настоящий момент в медучреждениях находятся пять человек, остальных 39 — выписали.
Погибших в результате происшествия нет.