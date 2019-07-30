В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД, поступившем в РБК.

Как писал портал 78.ru, машина, в которой были три молодых человека, попыталась проехать по пешеходной зоне вдоль Комендантского проспекта. Пешеход не пропустил иномарку, после чего из нее вышел мужчина и напал на него. Он обрызгал пешехода из перцового баллончика, после чего к нему подбежали еще два человека из машины. Втроем они сорвали футболку с пешехода и нанесли ему несколько ударов.

Как сообщили в МВД, пострадавший обратился к ним и рассказал о конфликте. «По предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, проезжавшему по пешеходной зоне. Владелец автомобиля, выйдя из иномарки, облил обидчика неустановленной жидкостью и нанес телесные повреждения», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили личность водителя — им оказался 26-летний мужчина, на которого составили административные протоколы по ст.12.15 ч.2 КоАП (движение по тротуарам) и ст.12.5 ч.1 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Кроме того, сейчас изучается вопрос о возбуждении дела из-за нанесения телесных повреждений.