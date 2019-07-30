Курс евро на Московской бирже впервые с 15 июля поднялся выше 71 руб.

Курс рубля на Московской бирже снижается, несмотря на рост мировых цен на нефть. Вечером во вторник курс евро впервые с 15 июля поднялся выше отметки 71 руб. На максимуме курс евро достиг отметки 71,03 руб., что на 31 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим вырос и курс доллара. На максимуме его стоимость достигла отметки 63,7325 руб., что на 30 коп. выше уровня закрытия торгов в понедельник. Достигнутый уровень стал наивысшим с 10 июля.

Снижение курса рубля происходит на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе вечерних торгов во вторник стоимость барреля нефти марки Brent удерживается выше $64 за баррель.

Достигнув пика, стоимость доллара и евро несколько снизилась. К 19:05 мск курс доллара на Московской бирже составлял 63,642 руб., курс евро — 70,9443 руб.