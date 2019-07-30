Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина. Об этом Медведев заявил на совещании с вице-премьерами, стенограмма которого опубликована на сайте правительства России.

Распоряжение было подписано в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года и национальных проектов. По словам премьер-министра, старый аэропорт, расположенный в черте города, не соответствует потребностям региона. «Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», — добавил Медведев. Также глава кабмина отметил, что для нового аэропорта будет закуплено дополнительное оборудование на сумму 500 млн руб.

Новый аэропорт «Гагарин» расположен в 20 км от Саратова возле села Сабуровка, его открытие запланировано на 20 августа 2019 года. Распоряжение о присвоении аэропорту названия «Гагарин» Медведев подписал в мае прошлого года. Выбор названия для аэропорта связан с тем, что многие факты биографии Юрия Гагарина связаны с Саратовом и Саратовской областью: в Саратове космонавт учился и в этом же регионе приземлился после полета в космос. Как писал ТАСС, первый технический рейс из нового аэропорта должны совершить 18 августа.

Одновременно, 21 августа, будет закрыт старый аэропорт.