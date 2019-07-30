В Краснодаре генерала полиции в отставке обокрали на 1 млн руб.

В Краснодаре генерала полиции в отставке обокрали на 1 млн руб.

В Краснодаре бывшего начальника управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу Владимира Струкова обокрали на 1 млн руб., сообщает «РИА Новости».

По данным ставропольского агентства «Регион онлайн», преступники украли из дома генерал-майора в отставке коллекцию швейцарских наручных часов класса люкс, коллекцию монет, видеокамеру и награды.

Как сообщает «РБК Краснодар», возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере) УК РФ.

Струков ушел на пенсию в конце 2018 года по достижении предельного возраста. Работу в правоохранительных органах начал милиционером патрульно-постовой службы в 161-м отделении милиции Люблинского РУВД столицы. Занимал различные руководящие должности в составе ГУВД Москвы. Является почетным сотрудником МВД России, награжден медалями, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указано на сайте управления на транспорте МВД по ЮФО.