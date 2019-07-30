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Apple $247 (+17,9%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
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В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков

В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна, сообщил «РИА Новости» представитель минздрава области.

По его словам, восемь больных отправили в отделение кишечной инфекции. Состояние моряков оценивается как легкое или средней степени тяжести, добавил представитель министерства.

Сообщение о плохом самочувствии экипажа иранского контейнеровоза «Тина», стоявшего в центральном астраханском грузовом порту, поступило 29 июля в 21:32 по местному времени (20:32 мск). По данным управления МЧС по региону, всего на борту находились 14 человек.

Чтобы выяснить причины происшествия, на борт судна прибыли представители минздрава области, Роспотребнадзора и МЧС.

Теги: госпитализация, иностранные моряки, Иран, Астрахань
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