В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков

В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна, сообщил «РИА Новости» представитель минздрава области.

По его словам, восемь больных отправили в отделение кишечной инфекции. Состояние моряков оценивается как легкое или средней степени тяжести, добавил представитель министерства.

Сообщение о плохом самочувствии экипажа иранского контейнеровоза «Тина», стоявшего в центральном астраханском грузовом порту, поступило 29 июля в 21:32 по местному времени (20:32 мск). По данным управления МЧС по региону, всего на борту находились 14 человек.

Чтобы выяснить причины происшествия, на борт судна прибыли представители минздрава области, Роспотребнадзора и МЧС.