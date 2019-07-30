Сенатор назвал вероятным сценарием исчезновение Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился, что Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов. Об этом он заявил РБК. Ранее подобную точку зрения высказал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Есть вероятность такого сценария, потому что то, что происходит на Украине, направлено не на консолидацию общества, а на раскол. Чего только стоит закон о языке», — сказал Джабаров, отметив, что также не было сделано никаких реальных шагов по прекращению конфликта на Донбассе.

Он добавил, что разные регионы Украины имеют различные задачи, цели, планы. «То, что сейчас сильные позиции появились у национал-радикалов, это тоже тревожно, людей запугивают, людям угрожают расправами, несмотря на то, что они проиграли выборы. И самое главное — украинское общество не консолидировалось в такой тяжелой ситуации, а распалось на различные группы интересов. И нет целостной программы объединения страны», — заметил сенатор.

При этом, по словам Джабарова, у президента Владимира Зеленского есть все возможности исправить ситуацию, «вернув ее в конституционное русло».

Ранее Илья Кива в эфире телеканала NewsOne сказал, что Украина может перестать существовать через три года из-за «политических экспериментов».