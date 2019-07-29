В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Подозреваемый был задержан.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, задержанный — 35-летний мужчина, работающий грузчиком. Он признал свою вину.

По данным собеседника ТАСС, неизвестный разбил два стекла в машине Mercedes. «Прибывшим полицейским правонарушитель сказал, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания», — сказал собеседник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили ТАСС факт инцидента, не приводя подробностей. Там добавили, что инцидент произошел 27 июля. «Мужчина разбил стекла в Mercedes, припаркованном на Фрунзенской набережной. Он задержан. По факту случившегося начата проверка», — сказали в полиции.