Представитель Пекина заявил об уроне процветанию Гонконга из-за протестов

29 июля представитель центрального правительства КНР заявил о полной поддержке председателю администрации Гонконга Кэрри Лам, несмотря на неутихающие акции протеста на улицах города.

«Центральное правительство твердо поддерживает Кэрри Лам, управляющую администрацией Гонконга в соответствии с законом, твердо поддерживает полицию, которая строго следит за верховенством закона», — заявил в понедельник на пресс-конференции в Пекине представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Он призвал граждан не участвовать в насильственных действиях. Накануне в городе в очередной раз произошли столкновения между протестующими и полицией. Протесты вышли за рамки «мирных демонстраций», подрывая процветание и стабильность Гонконга. «Ни одно цивилизованное правовое государство не допустит актов насилия», — указал Ян Гуан (цитата по Bloomberg).

Протестные акции в Гонконге вспыхнули в начале июня из-за инициативы местных властей по внесению поправок в закон об экстрадиции. В случае реализации проекта Гонконг будет вправе отправлять граждан, подозреваемых в преступлениях, на материковый Китай, с которым на данный момент такого соглашения нет. Протестующие требуют полностью отказаться от планов по принятию закона. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, с тех пор акции проходят регулярно. В выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов, которые пытались проникнуть в офис представительства центрального правительства в Гонконге.