В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на территорию детского сада и стал требовать сторожа отдать ему ребенка. Сторож попытался объяснить, что в выходной день детсад не работает, однако мужчина ударил его по лицу. После этого сторож взял бензопилу, чтобы напугать мужчину, передает издание. Уточняется, что мужчина получил рваные травмы, ему оказали помощь в больнице.

В мае прошлого года вооруженный мужчина проник в детский сад в Альметьевске (Татарстан) и ранил 60-летнюю женщину, которая охраняла здание, а затем поджег здание и скрылся.