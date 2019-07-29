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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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СМИ узнали о предстоящей продаже товаров AliExpress в сетевых магазинах

AliExpress в ближайшее время начнет оптовые поставки для небольших сетей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

Указывается, что пока компания сама договаривается о партнерстве, а в дальнейшем планирует сделать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами.

В AliExpress считают, что новый вид деятельности позволит охватить новую региональную аудиторию. Так, например, одним из первых партнером станет сеть магазинов техники и электроники «Астмаркет», которая работает в Поволжье и Южном федеральном округе. Среди других вариантов — сетевые магазины, которые работают на Кубани и на Урале.

Теги: AliExpress
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