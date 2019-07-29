СМИ узнали о предстоящей продаже товаров AliExpress в сетевых магазинах

AliExpress в ближайшее время начнет оптовые поставки для небольших сетей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

Указывается, что пока компания сама договаривается о партнерстве, а в дальнейшем планирует сделать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами.

В AliExpress считают, что новый вид деятельности позволит охватить новую региональную аудиторию. Так, например, одним из первых партнером станет сеть магазинов техники и электроники «Астмаркет», которая работает в Поволжье и Южном федеральном округе. Среди других вариантов — сетевые магазины, которые работают на Кубани и на Урале.