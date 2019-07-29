В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщает региональное следственное управление СК. Причиной стала смерть мужчины, который в апреле этого года пришел в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет».

Как установила проверка, 31-летний гражданин просил помочь ему в избавлении от алкогольной зависимости. Его поместили в центр, где он и умер через несколько дней.

Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества. В «Расцвете» уже проведены обыски, а пребывающие в нем лица допрошены, говорится в сообщении ведомства.

Издание VL.ru сообщило, что всего с жалобой на деятельность сотрудников «Расцвета» обратились 29 человек. Они утверждали, что людей в центре удерживали насильно. Два человека сообщили, что попали в центр в результате похищения.