В Крыму отреагировали на призыв ввести украинские войска в Россию

Зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс в разговоре с РБК назвал глупостью слова бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара, призвавшего Украину ввести войска в Россию.

«Это просто смешно. Что за глупости? Пусть они у себя разберутся с этой демократией, которая там у них есть, пусть они разберутся с языком, ОБСЕ даже говорит им, что им нужно менять закон о языке, потому что он ущемляет права национальных меньшинств, пусть они разберутся в судебной системе своей, в коррупции, которую создал бывший президент Украины. Пусть они у себя разберутся сначала, потом будут указания давать», — сказал Фикс.

Ранее Кухар написал на своей странице в Facebook, что Украине необходимо «срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ». По его мнению, парламент должен дать разрешение на ввод войск в Россию, где будет создано «переходное демократическое правительство народного доверия». Журналист добавил, что военных нужно обучить законам России, чтобы они могли «справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ».