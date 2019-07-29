В США умерла «самая умная» собака в мире

В США в возрасте 15 лет умерла бордер-колли по кличке Чейзер, которая считалась самой умной собакой в мире. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, хозяин собаки Джон Пилли, будучи психиатром, разработал методику дрессировки животного и с 2004 года занимался с ней каждый день по пять часов. Мужчина показывал собаке разные предметы, произносил их названия 40 раз, после чего прятал и просил найти.

Он использовал 800 игрушек из ткани, 116 шаров, 26 фрисби и других пластиковых предметов, чтобы в итоге обучить собаку 1022 существительным.

Чейзер жила с женой Пилли Салли и их дочерью Робин в Спартанберге, штат Южная Каролина. Сам Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет.