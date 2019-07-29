СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии

СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии

В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев. Об этом также сообщает NBC.

На место прибыла полиция и экстренные службы. По данным СМИ, стрельбу открыл молодой человек в возрасте около 20 лет.

Gilroy Garlic является одним из самых крупных фестивалей еды в Соединенных Штатах, он продолжается в течение трех дней в парке Крисмас Хилл.

Летом прошлого года стрельба произошла на фестивале искусств на американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси), предполагаемый стрелок погиб. Ранения получили 20 человек, 16 из них — огнестрельные.