Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США

Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США

Причиной гибели британского сержанта Мэтта Тонро в Сирии в прошлом году была детонация некого боеприпаса у его сослуживца из США, а не атака боевиков. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на расследование, об итогах которого отчиталось Минобороны Великобритании.

Тонро погиб в 2018 году недалеко от города Манбидж вместе с американским мастер-сержантом Джонатаном Данбаром. Они участвовали в военной операции против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Ранее представители США заявляли, что британец погиб из-за самодельного взрывного устройства. Однако проверка показала, что причиной стала случайная детонация взрывчатки, которую нес его американский коллега.

Первоначально BBC News в марте 2018 года со ссылкой на военных сообщала, что американский военнослужащий погиб при подрыве фугаса, а британец — в результате обстрела со стороны противника. Телерадиокомпания отмечает, что Тонро стал единственным британским солдатом, погибшим в ходе боевых действий в рамках операции против ИГ.