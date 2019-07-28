СК начал проверку после гибели дрэг-рэйсера на заезде в Подмосковье

СК начал проверку после гибели дрэг-рэйсера на заезде в Подмосковье

Следственные органы начали проверку в связи с гибелью одного из участников соревнований «Московская миля» в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«27 июля 2019 года на территории аэропорта «Быково», расположенного в Раменском городском округе, в ходе проведения гоночных заездов по дрэг-рейсингу одна из автомашин вылетела с трассы, после чего въехала в вышку оператора, огороженную бетонными блоками, — говорится в сообщении. — В результате произошло возгорание автомобиля. Пилот погиб на месте».

Следователи изъяли автомобиль гонщика, а также документы по организации соревнований. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза, заверили в управлении.

Происшествие произошло во время одного из отборочных заездов соревнований. Пилот Сергей Боричев не справился с управлением, его автомобиль вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие и загорелся, говорится на сайте «Московской мили». От полученных травм гонщик скончался.

Соревнования «Московская миля — 2019» проводятся 27-28 июля на аэродроме Быково в Московской области. Организаторами соревнований выступают правительство Москвы и YouTube-канал о суперкарах DSC OFF, при поддержке Центра организации дорожного движения, говорится на сайте «Московской мили».