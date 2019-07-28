Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили мертвым

Бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Информацию об этом РБК подтвердил президент федерации кикбоксинга Петербурга Дмитрий Лагуненков.

«Да, его тело обнаружили на набережной реки Мойки. Был очень хорошим спортсменом в 1990-х годах,когда в России только зарождался кикбоксинг. Тело обнаружили только вчера», — рассказал Лагуненков.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что у Карпенко зафиксировали огнестрельное ранение головы. По данным портала, сын кикбоксера заявил о пропаже отца еще неделю назад.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах Санкт-Петербурга также подтвердил информацию о том, что тело спортсмена с огнестрельным ранением нашли на набережной реки Мойки.

Сергей Карпенко стал чемпионом СНГ по кикбоксингу в 1991 году, а спустя год выиграл первенство России и Вооруженных сил. В 1993 году он стал финалистом чемпионата Европы. С 1992 по 1997 год он также выступал за немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин», в составе которого стал чемпионом Берлина и обладателем Кубка Германии. С 2000 года он занялся тренерской деятельностью.