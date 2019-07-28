Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор

В Калифорнии в возрасте 75 лет скончалась американская актриса Расси Тейлор, наиболее известная как «официальный голос Минни Маус» — подруги мышонка Микки Мауса, созданного Уолтом Диснеем. Об этом говорится в сообщении The Walt Disney Company.

«Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру, — заявил гендиректор компании Боб Айгер. — Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру».

Тейлор родилась в Кембридже, штат Массачусетс, 4 мая 1944 года. Свою карьеру она начала в 1980 году. Спустя шесть лет она начала озвучивать Минни Маус. Персонаж говорил ее голосом в ряде проектов, в том числе в фильме «Кто подставил кролика Роджера».

Она принимала участие как актриса дубляжа во многих проектах, самые известные из которых — мультфильм «Приключения Паддингтона» и мультсериалы «Утиные истории» и «Симпсоны».