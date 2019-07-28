Гитару с автографом Джима Моррисона продали на аукционе почти за ₽1 млн

Гитару с автографом Джима Моррисона продали на аукционе почти за ₽1 млн

На аукционе «Литфонда» продали бас-гитару с автографами вокалиста The Doors Джима Моррисона и других участников рок-группы — гитариста Робби Кригера и клавишника Рэя Манзарика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Гитара ушла с молотка за 950 тыс. руб. Стартовая цена лота составила 790 тыс. руб.

На аукцион также была выставлена обложка альбома «In Utero» группы Nirvana с автографом вокалиста Курта Кобейна, оцененная в 340 тыс. руб. Как пишет агентство, она осталась не проданной.

Среди других лотов — грампластинка Metallica «Jump in the fire» с автографами участников группы, две грампластинки Iron Maiden, а также фотография музыкантов Led Zeppelin с их автографами.