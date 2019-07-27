В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из Донбасса

В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб ООС (Операции объединенных сил) Украины решил отозвать из Донбасса добровольческий полк «Азов». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».

По его словам, в Краматорске, который контролируют украинские военные, было проведено совещание, на котором оценили эффективность деятельности одного из подразделений «Азова» в Донбассе. В частности, оно «полностью отказалось» согласовывать свои действия со штабом ООС, заявил Басурин.

На совещании и было принято решение отвести полк «Азов» с фронта и его передислокации в Мариуполь, утверждает Басурин.

Украинское издание «Обозреватель» уточняет, что официальной информации от штаба ООС об отводе «Азова» не поступило. В официальном сообщении ООС в Facebook также не говорится об отводе «Азова». В нем указано, что Вооруженные силы Украины «придерживаются устойчивого режима прекращения огня», а противник, наоборот, «совершил обстрел» украинских позиций.