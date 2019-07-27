На несогласованной акции в Москве задержали муниципального депутата Азара

В Москве на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали муниципального депутата по району Хамовники и журналиста «Новой газеты» Илью Азара. Об этом РБК сообщил сам Азар.

«Везут пока непонятно куда. Мы едем по центру Москвы. Я начал снимать, как жестко задерживают молодежь на Театральном проезде, это не понравилось сотрудникам, они меня задержали», — сказал он.

Как отмечал телеканал «Дождь», по словам Азара, он присутствовал на акции без журналистского удостоверения.

Ранее также задержали ведущего программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимира Милова.

Несогласованный митинг в Москве начался в 14:00. За несколько часов до этого начали задерживать людей. По последним данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 600 человек.