Путин назвал цель своих погружений под воду в батискафе и полетов

Президент Владимир Путин рассказал, что совершает полеты на различных летательных аппаратах, восхождения на горные вершины и спускается под воду для того, чтобы лучше понимать цену труда россиян. Об этом глава государства сообщил после погружения в батискафе на дно Финского залива.

«Делаю я это потому, что наши люди везде работают — и в воздухе, и под водой, и под землей, — сказал Путин (цитата по ТАСС). — И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь».

«На земле много проблем, — добавил он. — Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться».

Ранее в субботу Путин в батискафе «Си Эксплорер-3» совершил погружение на дно Финского залива к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга». Корабль затонул в 1942 году после подрыва на немецкой мине.