Лингвист назвала десять самых частых ошибок в речи россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова составила рейтинг самых популярных ошибок в речи россиян. Об этом пишет «Российская газета».

На первом месте в списке оказалось ударение на «о» в слове «звонит». По словам лингвиста, неправильное произношение «выдает невысокий культурный уровень человека». В топ-3 попало использование просторечий «ихний» и «евонный» (уральские диалектизмы), а также просторечия «ложить» и «плотить».

Среди прочих типичных «стыдных» ошибок в речи Блинова выделила использование слова «экспрессо» вместо «эспрессо», неправильное употребление «одеть» и «надеть» и ударение в слове «торты». Блинова также привела в пример некоторые перлы: «в двухтысячно первом году» и «мы стали более лучше одеваться».

В июне лингвисты Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке новый союз «в смысле». Так, в Национальном корпусе русского языка специалисты зафиксировали 7903 случая вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в».