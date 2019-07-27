Основатель Bellingcat заявил о хакерской атаке из-за публикаций о России

Элиот Хиггинс, британский журналист и основатель международной группы Bellingcat, заявил в своем Twitter о кибератаках на почтовые адреса ее членов. Сам он связывает их с публикациями Bellingcat о России.

«Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак — будь то хакеры, тролли или СМИ — позволяет оценить влиятельность ресурса», — написал Хиггинс.

По его словам, фишинговая кампания направлена на «небольшую группу», которая работает над конкретными темами, а именно над расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Мы анализируем данные, чтобы понять больше о характере и сложности атак», — написал Хоггинс.

Помимо серии материалов о деле Скрипалей, Bellingcat опубликовала несколько расследований, в том числе о катастрофе малайзийского боинга, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году и сбитого в небе над Донбассом.